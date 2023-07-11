ПВО ночью сбила 26 "Шахедов" — Воздушные силы

Противовоздушная оборона в ночь на 11 июля уничтожили 26 из 28 запущенных вражеских дронов-камикадзе типа Shahed 131/136.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) ударными беспилотниками. Всего в ударе было задействовано 28 "Шахедов".

"В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр" силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala" , — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки Воздушные Силы уничтожили вражеский вертолет (тип уточняется), три ударных БпЛА типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня, отметили в командовании.