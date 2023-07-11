ПВО вночі збила 26 "Шахедів" — Повітряні сили

Протиповітряна оборона у ніч на 11 липня знищили 26 з 28 запущених ворожих дронів-камікадзе типу Shahed 131/136.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил.

Російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками. Усього в ударі було задіяно 28 "Шахедів".

"В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр" силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala" , — йдеться в повідомленні.

Крім того, за минулу добу Повітряні Сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу "Ланцет" та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня, зазначили в командуванні.