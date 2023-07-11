Судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца — экспертиза

Судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья Алексей Тандыр, насмерть сбивший на блокпосте в Киеве нацгвардейца, находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"Судья, имея специальные юридические знания и профессиональные навыки, принимал меры по сокрытию следов алкогольного опьянения и предотвращению установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях" , — говорится в сообщении.

Также по результатам другой экспертизы установлено, что судья ехал на момент ДТП со скоростью 100 км/час.

Напомним, судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм скончался на месте.

Судье грозит 10 лет тюрьмы.