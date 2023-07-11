Суддя Тандир був п'яний, коли збив нацгвардійця — експертиза

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир, який на смерть збив на блокпості в Києві нацгвардійця, перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили﻿ в Державному бюро розслідувань.

"Суддя, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах" , — йдеться в повідомленні.

Також за результатами іншої експертизи встановлено, що суддя їхав на момент ДТП зі швидкістю 100 км/годину.

Нагадаємо, суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

Судді загрожує 10 років в'язниці.