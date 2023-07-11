Зеленский по пути в Вильнюс: НАТО не готово пригласить Украину

Президент Владимир Зеленский по пути в Вильнюс заявил, что на саммите НАТО обсуждаются формулировки без Украины. По его мнению, в Альянсе не готовы пригласить Киев. Он планирует "откровенно обсудить" это с лидерами НАТО.

Об этом президент сообщил в Telegram.

"Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения" , — отметил Зеленский.

По его словам, формулировки без Украины касаются только приглашения, а не членства в Альянсе.

"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины" , — отмечает Зеленский.

По мнению президента, это означает, что у НАТО "нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".

"Значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость" , — заявил президент.

Об этом Зеленский планирует "откровенно" поговорить на саммите НАТО в Вильнюсе.