Зеленський на шляху до Вільнюса: НАТО не готове запросити Україну

Президент Володимир Зеленський на шляху до Вільнюса заявив, що на саміті НАТО обговорюються формулювання без України. На його думку, в Альянсі не готові запросити Київ. Він планує "відверто обговорити" це з лідерами НАТО.

Про це президент повідомив﻿ у Telegram.

"Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку. І ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага. Але Україна теж заслуговує на повагу" , — зазначив Зеленський.

За його словами, формулювання без України стосуються лише запрошення, а не членства в Альянсі.

"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України" , — відзначає Зеленський.

На думку президента, це означає, що у НАТО "немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу".

"Значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість" , — заявив президент.

Про це Зеленський планує "відверто" поговорити на саміті НАТО у Вільнюсі.