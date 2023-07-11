Зеленський на шляху до Вільнюса: НАТО не готове запросити Україну
Президент Володимир Зеленський на шляху до Вільнюса заявив, що на саміті НАТО обговорюються формулювання без України. На його думку, в Альянсі не готові запросити Київ. Він планує "відверто обговорити" це з лідерами НАТО.
Про це президент повідомив у Telegram.
"Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку. І ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага. Але Україна теж заслуговує на повагу", — зазначив Зеленський.
За його словами, формулювання без України стосуються лише запрошення, а не членства в Альянсі.
"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України", — відзначає Зеленський.
На думку президента, це означає, що у НАТО "немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу".
"Значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість", — заявив президент.
Про це Зеленський планує "відверто" поговорити на саміті НАТО у Вільнюсі.