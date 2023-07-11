В Украину будут инвестировать только в составе НАТО — Минобороны ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Украина может рассчитывать на приток инвестиций только после завершения войны и вступления в НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО.

Писториус отметил, что Германия принципиально поддерживает вступление Украины в НАТО и по этому поводу сейчас уже нет дискуссий в Альянсе.

"Будущее Украины в НАТО – с этим все согласились и в этом нет сомнения. Вопрос заключается лишь в том, как добраться до этой цели" , – подчеркнул немецкий министр.

Борис Писториус, впрочем, отметил, что политическое решение о том, как Украина будет идти к вступлению, будет содержать "несколько условий", которые дискутируются на уровне лидеров.

"Я убежден, что этот путь для Украины может быть быстрее, чем для других, но все равно это будет определенный путь. Но будущее Украины в НАТО, в этом нет сомнений" , – добавил он.

Министр также осознает, что бизнес не будет вкладывать средства в Украину до ее вступления в Альянс.