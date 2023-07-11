В Україну інвестуватимуть лише у складі НАТО — Міноборони ФРН

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Україна може розраховувати на приплив інвестицій лише після завершення війни та вступу до НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у дискусії на експертному форумі на полях саміту НАТО.

Пісторіус наголосив, що Німеччина принципово підтримує вступ України до НАТО і щодо цього зараз вже немає дискусій в Альянсі.

"Майбутнє України в НАТО – з цим усі погодилися і щодо цього немає сумніву. Питання полягає лише у тому, як дістатися цієї мети" , – підкреслив німецький міністр.

Борис Пісторіус, утім, наголосив, що політичне рішення про те, як Україна йтиме до вступу, міститиме "кілька передумов", які дискутуються на рівні лідерів.

"Я переконаний, що цей шлях для України може бути швидшим, ніж для інших, але все одно це буде певний шлях. Але майбутнє України в НАТО, і у цьому немає сумніву" , – додав він.

Міністр також свідомий того, що бізнес не вкладатиме кошти в Україну до її вступу в Альянс.