Кабмин выделил средства для госпомощи тем, кто вернулся из плена, и семьям пленных

Кабинет Министров Украины выделил более 140 млн грн на выплату государственной помощи тем, кто вернулся из плена, а также семьям пленных, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

"140,3 млн грн выделено из резервного фонда госбюджета на финансовую помощь лицам, вернувшимся из плена, а также семьям лиц, которые до сих пор находятся в плену" , - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В частности, документ предусматривает 111,3 млн грн на предоставление ежегодной государственной денежной помощи семьям политзаключенных, гражданских заложников и военнопленных. Она выплачивается в размере 100 тыс. грн за каждый год пребывания таких лиц в местах несвободы.

Кроме того, 29 млн грн будут направлены на выплату по 100 тыс. грн единовременной государственной помощи освобожденным из плена.

Напоминаем:

По состоянию на начало июля только гражданских заложников в российском плену находилось более 25 тысяч.

В начале мая сообщалось о более 20 тысячах гражданских украинцев, которых Россия удерживает в плену.