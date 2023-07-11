Кабмін виділив кошти для держдопомоги тим, хто повернувся з полону, і сім'ям полонених

Кабінет Міністрів України виділив понад 140 млн грн на виплату державної допомоги тим, хто повернувся з полону, а також сім'ям полонених, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"140,3 млн грн виділено з резервного фонду держбюджету на фінансову допомогу особам, які повернулися з полону, а також сім'ям осіб, які досі перебувають у полоні" , - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, документ передбачає 111,3 млн грн на надання щорічної державної грошової допомоги сім'ям політв'язнів, цивільних заручників і військовополонених. Вона виплачується в розмірі 100 тис. грн за кожен рік перебування таких осіб у місцях несвободи.

Крім того, 29 млн грн будуть спрямовані на виплату по 100 тис. грн одноразової державної допомоги звільненим із полону.

Нагадуємо:

Станом на початок липня тільки цивільних заручників у російському полоні перебувало понад 25 тисяч.

На початку травня повідомлялося про понад 20 тисяч цивільних українців, яких Росія утримує у полоні.