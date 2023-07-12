РФ снова атаковала Украину "Шахедами": ПВО уничтожила 11 беспилотников
В ночь на 12 июля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Противовоздушная оборона уничтожила 11 вражеских беспилотников.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Россияне атаковали Украину с северо-восточного направления (Курск) ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131.
"Всего в ударе было задействовано 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток", - говорится в сообщении.
К отражению атаки привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины, отметили в командовании.