РФ знову атакувала Україну "Шахедами": ППО знищила 11 безпілотників
У ніч на 12 липня Росія атакувала Україна дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Протиповітряна оборона знищила 11 ворожих безпілотників.
Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Росіяни атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131.
"Усього в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр» та "Схід", — йдеться в повідомленні.
До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України, відзначили в командуванні.