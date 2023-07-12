WP: Критика Зеленского "серьезно разозлила" делегацию США

Заявления президента Украины Владимира Зеленского в Twitter с критикой позиции НАТО по поводу вступления Киева вызвали гнев американских должностных лиц, принимающих участие в саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. Об этом сообщила﻿ газета The Washington Post.

Обозреватели сообщают, что члены делегации США были разочарованы и даже "серьезно разгневаны" постом Зеленского. Критика украинского лидера относительно приглашения Киева в Североатлантический альянс также была расценена его сторонниками в альянсе, так как они считали, что добились некоторой победы для Украины.

По мнению дипломатов некоторых стран НАТО, президент Украины использует твиты в качестве средства для ведения переговоров. Источники в альянсе считают, что Зеленский пытается оказать максимальное давление на НАТО. И это многих серьезно злит.

Напомним, перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский обвинил НАТО в абсурдности и слабости. Украинский президент возмутился, что не существует никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины в НАТО.