WP: Критика Зеленського "серйозно розлютила" делегацію США

Заяви президента України Володимира Зеленського у Twitter із критикою позиції НАТО щодо вступу Києва викликали гнів американських посадових осіб, які беруть участь у саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. Про це повідомила газета The Washington Post.

Оглядачі повідомляють, що члени делегації США були розчаровані та навіть "серйозно розгнівані" постом Зеленського. Критика українського лідера щодо запрошення Києва до Північноатлантичного альянсу також була негативно розцінена його прихильниками в альянсі, оскільки вони вважали, що здобули певну перемогу для України.

На думку дипломатів деяких країн НАТО, президент України використовує пости в соцмережах як засіб для переговорів. Джерела в альянсі вважають, що Зеленський намагається чинити максимальний тиск на НАТО. І це багатьох серйозно злить.

Нагадаємо, перед початком саміту НАТО у Вільнюсі Володимир Зеленський звинуватив НАТО в абсурдності та слабкості. Український президент обурився, що немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України в НАТО.