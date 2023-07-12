Реестр без вести пропавших украинцев насчитывает уже более 24 тыс человек

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко рассказал о Едином реестре пропавших без вести, в который уже внесена информация о 24 тысячах человек. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В реестре без вести пропавших, который был открыт в начале мая, на сегодняшний день внесено более 24 тыс. человек" , - отметил Котенко.

Сообщается, что более 8 тысяч человек были найдены, из которых 60% живы и находятся или находились в плену. Также есть информация о почти 8 тысячах человек, о которых известно возможное место их пребывания или место гибели.

В то же время уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, пожаловался, что на сегодняшний день нет никакой информации о примерно 7 тысячах пропавших без вести.

Он также добавил, что на сегодняшний день разыскивают более 300 человек, пропавших без вести с 2014 года.