Реєстр безвісти зниклих українців налічує вже понад 24 тис. осіб

Уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко розповів про Єдиний реєстр зниклих безвісти, до якого вже внесено інформацію про 24 тисячі осіб. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У реєстрі безвісти зниклих, який було відкрито на початку травня, на сьогоднішній день внесено понад 24 тис. осіб" , - зазначив Котенко.

Повідомляється, що понад 8 тисяч людей було знайдено, з яких 60% живі та перебувають чи перебували в полоні. Також є інформація про майже 8 тисяч осіб, про яких відомо можливе місце їхнього перебування або місце загибелі.

Водночас уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, поскаржився, що на сьогоднішній день немає жодної інформації про приблизно 7 тисяч зниклих безвісти.

Він також додав, що на сьогоднішній день розшукують понад 300 людей, які зникли безвісти з 2014 року.