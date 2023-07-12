ОВА: Оккупанты атаковали Запорожье, почти два десятка пострадавших

В результате взрыва вражеского летательного объекта в Запорожье пострадали 18 человек, в том числе и шестеро детей, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Юрия Малашко в Telegram.

"18 травмированных, среди которых 6 детей - последствия падения неустановленного вражеского летательного объекта в спальном районе областного центра" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас известно о 9 женщинах и 3 мужчинах, которые получили повреждения на открытой территории. Кроме того, 6 детей получили травмы различной степени тяжести.

"После оказания первой медицинской помощи 4 взрослых и 1 ребенок направлены на амбулаторное лечение" , — сообщил глава области.

Также Малашко призвал местных жителей быть осмотрительными и не трогать обломки, которые еще могут быть опасными.