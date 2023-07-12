ОВА: Окупанти атакували Запоріжжя, майже два десятка постраждалих

Внаслідок вибуху ворожого літального об'єкта у Запоріжжі постраждали 18 людей, зокрема й шестеро дітей, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка у Telegram.

"18 травмованих, серед яких 6 дітей - наслідки падіння невстановленого ворожого літального об'єкта в спальному районі обласного центру" , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі відомо про 9 жінок та 3 чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території. Крім того, 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості.

"Після надання першої медичної допомоги 4 дорослих та 1 дитина направлені на амбулаторне лікування" , — повідомив глава області.

Також Малашко закликав місцевих жителів бути обачними та не чіпати уламки, які ще можуть бути небезпечними.