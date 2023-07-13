Атака беспилотников на Киев: обломки повредили дома, 4 пострадавших

Атака беспилотников на Киев: обломки повредили дома, 4 пострадавших
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В результате падения обломков беспилотников во время атаки на Киев 13 июля травмированы четыре человека. Есть повреждения жилых домов.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"По одному адресу спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного жилого дома. Были травмированы два человека (отравление продуктами горения), от госпитализации они отказались. Кроме того, по данному адресу был спасен и выведен на безопасное расстояние 1 человек", — сообщили спасатели.

В другой многоэтажке на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания без пожара. На месте обнаружили двоих пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы в медицинское учреждение.

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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Также произошел пожар в 1-этажном бездействующем здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Возгорание оперативно ликвидировали.

Кроме этого, ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории. По другим адресам пожаров не было.

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