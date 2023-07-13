Атака безпілотників на Київ: уламків пошкодили будинки, 4 постраждалих

Внаслідок падіння уламків безпілотників під час атаки на Київ 13 липня травмовані четверо людей. Є пошкодження житлових будинків.

Про це повідомили﻿ у ДСНС.

"За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Було травмовано двоє людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, за даною адресою було врятовано та виведено на безпечну відстань 1 особу", — повідомили рятувальники.

У іншій багатоповерхівці на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі, без пожежі. На місці виявили двох потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано до медичного закладу.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Також сталася пожежа в 1-поверховій недіючій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Загоряння оперативно ліквідували.

Крім цього, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.За іншими адресами пожеж не було.