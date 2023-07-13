Андрющенко: В Мариуполе нанесен удар по казармам "кадыровцев"
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области был нанесен удар по казармам "кадыровцев", пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Об этом заявил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Наши сообщают о попадании в казарму "кадыровцев", расположенную на территории ММК им. Ильича. По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем", - говорится в сообщении советника мэра Мариуполя.
По его словам, судя по инфошуму в российской медиасреде, поражение активно маскируют якобы под работу ПВО.