Андрющенко: У Маріуполі завдано удару по казармах "кадирівців"
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було завдано удару по казармах "кадирівців", пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Наші повідомляють про потрапляння до казарми "кадирівців", розташовану на території ММК ім. Ілліча. За попередньою інформацією, поранених вивозили потай у бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан. Деталі з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні радника мера Маріуполя.
За його словами, судячи з інфошуму в російському медіасередовищі, поразку активно маскують нібито під роботу ППО.