ВСУ продвигаются на южном фланге Бахмута — Генштаб

Украинские военные продолжают продвигаться на двух направлениях фронта. У ВСУ есть успехи вблизи Бахмута и в Запорожской области, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Украинские военные продолжают давить на врага на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Ковалев отметил, что в Запорожской области украинские воины имеют успех на двух участках вблизи города Орехов.

"На направлениях Новоданиловка - Широкая Балка, Новотокмачка - Новопокровка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы" , - сказал он.

Силы обороны также продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Бахмута. По словам спикера, на южном фланге ВСУ имели частичный успех и закрепляются на позициях.

При этом украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ и стягивают резервы, но наши бойцы отбивают атаки.