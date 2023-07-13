ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмута — Генштаб

Українські військові продовжують просуватися на двох напрямках фронту. ЗСУ мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Українські військові продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Ковальов зазначив, що у Запорізькій області українські воїни мають успіх на двох ділянках поблизу міста Оріхів.

"На напрямках Новоданилівка - Широка Балка, Новотокмачка - Новопокровка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби" , - сказав він.

Сили оборони також продовжують вести наступальні дії північніше та південніше Бахмута. За словами речника, на південному фланзі ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на позиціях.

При цьому українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ та стягують резерви, але наші бійці відбивають атаки.