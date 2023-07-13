Данилов о саммите НАТО: На мечтах россиян поставлен крест

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что по итогам двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе можно с уверенностью сказать, что Украина будет членом Альянса, а на мечтах россиян о Российской империи поставлен крест, сообщает Лига.net.

"Мы будем в НАТО, в этом больше нет сомнений. Более того, именно вчерашний день показал, что на мнениях россиян о развитии Российской империи поставлен крест. Не будет больше существовать Российская империя" , – сказал Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, "мало кто сделал анализ" относительно совместной декларации о поддержке Украины странами G7, а это, по убеждению Данилова, было основным событием саммита НАТО.