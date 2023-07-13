Данилов про саміт НАТО: На мріях росіян поставлено хрест

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що за підсумками дводенного саміту НАТО у Вільнюсі можна впевнено сказати, що Україна буде членом Альянсу, а на мріях росіян про Російську імперію поставлено хрест, повідомляє Ліга.net.

"Ми будемо в НАТО, в цьому більше немає сумнівів. Більш того, саме вчорашній день показав, що на думках росіян про розбудову Російської імперії поставлено хрест. Не буде більше існувати Російська імперія" , – сказав Данілов.

За його словами, "мало хто зробив аналіз" стосовно спільної декларації про підтримку України країнами G7, а це, на переконання Данілова, була основна подія саміту НАТО.