В Токмаке уничтожено 200 российских захватчиков и комендант − Федоров

Законный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Токмаке силы обороны уничтожили около 200 российских захватчиков и так называемого коменданта города, сообщает Украинская правда.

"Удачная отработка наших сил обороны по позициям оккупантов в Токмаке. Разведчики сообщают: Кузнечно-штамповочный завод − done, минус около 200 российских захватчиков вместе с комендантом города, ФСБшники в панике вывозят свои семьи".

Федоров пошутил, что "по прогнозу жара будет только усиливаться", и посоветовал оккупантам "путешествовать на свои болота", потому что "там безопаснее".