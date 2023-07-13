У Токмаку знищено 200 російських загарбників та комендант – Федоров
Законний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Токмаку сили оборони знищили близько 200 російських загарбників і так званого коменданта міста, повідомляє Українська правда.
"Вдале відпрацювання наших сил оборони по позиціям окупантів у Токмаку. Розвідники повідомляють: Ковальсько-штампувальний завод − done, мінус близько 200 російських загарбників разом із комендантом міста, ФСБшники в паніці вивозять свої сім'ї".
Федоров пожартував, що "за прогнозом спека лише посилюватиметься", і порадив окупантам "мандрувати на свої болота", бо "там безпечніше".