Минагрополитики: Из-за подрыва Каховской ГЭС потеряно более 11 тысяч тонн рыбы

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС и исчезновения Каховского водохранилища уничтожена вся рыба - 11,4 тысячи тонн, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Министр пояснил, что после уничтожения водохранилища рыба, вынесенная с потоком воды в низовье Днепра в пределах Херсонской и Николаевской областей, оказалась на пойменных участках суши.

"Когда вода утекла, то площадь суши составила 150 тыс га. И пока она сходила, то забрала с собой рыбу и уничтожила все 85 рыбных хозяйств, традиционно осуществлявших отлов водных биоресурсов и которые были расположены ниже по течению: 49 в Каховском водохранилище и 36 в Днепровско-Бугской устьевой системе" , - добавил Сольский.

Общая сумма ущерба от прямой потери и от потери потомства рыб составляет 9,8 млрд грн.

Глава Минагрополитики отметил, что восстановление дамбы займет минимум семь лет: Несколько лет на фактическое восстановление ГЭС, 2-3 года понадобится, чтобы вода наполнила дамбу.

После этого потребуется время на ремонт и восстановление каналов и систем орошения, которые строились в 1970–1990-х годах.

Напоминаем:

6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию.

Станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Первая оценка от KSE Institute вместе с Минэкономики и Минвосстановления свидетельствует о том, что российский теракт на Каховской ГЭС нанес Украине по меньшей мере 2 млрд долл прямого ущерба.

В результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн.