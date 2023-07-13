Мінагрополітики: Через підрив Каховської ГЕС втрачено понад 11 тисяч тонн риби

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС та зникненню Каховського водосховища знищено всю рибу - 11,4 тисячі тонн, повідомляє Економічна правда.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Міністр пояснив, що після знищення водосховища риба, яка була винесена з потоком води у пониззя Дніпра в межах Херсонської та Миколаївської областей, опинилась на заплавних ділянках суходолу.

"Коли вода витекла, то площа суходолу склала 150 тис га. І поки вона сходила, то забрала з собою рибу і знищила всі 85 рибних господарств, які традиційно здійснювали вилов водних біоресурсів і які були розташовані нижче по течії: 49 у Каховському водосховищі і 36 у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі" , - додав Сольський.

Загальна сума збитків від прямої втрати та від втрати потомства риб становить 9,8 млрд грн.

Очільник Мінагрополітики зазначив, що відбудова дамби займе мінімум сім років: Кілька років на фактичну відбудову ГЕС, 2–3 роки знадобиться на те, щоб вода наповнила дамбу.

Після цього ще потрібен буде час на ремонт і відновлення каналів та систем зрошення, які будувались у 1970–1990-х роках.

Нагадуємо:

6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію.

Станція повністю зруйнована і вона не підлягає відновленню.

Перша оцінка від KSE Institute разом із Мінекономіки та Мінвідновлення свідчить про те, що російський теракт на Каховській ГЕС завдав Україні щонайменше 2 млрд дол прямих збитків.

Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.