Мінагрополітики: Через підрив Каховської ГЕС втрачено понад 11 тисяч тонн риби
Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС та зникненню Каховського водосховища знищено всю рибу - 11,4 тисячі тонн, повідомляє Економічна правда.
Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.
Міністр пояснив, що після знищення водосховища риба, яка була винесена з потоком води у пониззя Дніпра в межах Херсонської та Миколаївської областей, опинилась на заплавних ділянках суходолу.
"Коли вода витекла, то площа суходолу склала 150 тис га. І поки вона сходила, то забрала з собою рибу і знищила всі 85 рибних господарств, які традиційно здійснювали вилов водних біоресурсів і які були розташовані нижче по течії: 49 у Каховському водосховищі і 36 у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі", - додав Сольський.
Загальна сума збитків від прямої втрати та від втрати потомства риб становить 9,8 млрд грн.
Очільник Мінагрополітики зазначив, що відбудова дамби займе мінімум сім років: Кілька років на фактичну відбудову ГЕС, 2–3 роки знадобиться на те, щоб вода наповнила дамбу.
Після цього ще потрібен буде час на ремонт і відновлення каналів та систем зрошення, які будувались у 1970–1990-х роках.
Нагадуємо:
6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію.
Станція повністю зруйнована і вона не підлягає відновленню.
Перша оцінка від KSE Institute разом із Мінекономіки та Мінвідновлення свідчить про те, що російський теракт на Каховській ГЕС завдав Україні щонайменше 2 млрд дол прямих збитків.
Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.