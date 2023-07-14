Ночной обстрел Кривого Рога: в ОВА сообщили о последствиях

В ночь на 14 июля российские войска нанесли удар дронами-камикадзе по Днепропетровской области. ПВО уничтожило 6 беспилотников, впрочем, зафиксировано попадание в Кривом Роге.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Побита спецтехника" , — сообщил он.

Также повреждены транспортное предприятие и два жилых дома.

В результате атаки пострадал 56-летний мужчина, он будет лечиться дома.

Также оккупанты ударили по Синельниковскому району. В частности, Великомихайловскою общину россияне обстреляли из артиллерии. В результате обстрела повреждены склад, частный дом и линия электропередач. Люди не пострадали.