Нічний обстріл Кривого Рогу: в ОВА повідомили про наслідки

Нічний обстріл Кривого Рогу: в ОВА повідомили про наслідки
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 14 липня російські війська завдали удару дронами-камікадзе по Дніпропетровській області. ППО знищила 6 безпілотників, втім зафіксоване влучання у Кривому Розі. 

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка", — повідомив він.

Також пошкоджені транспортне підприємство та два житлові будинки.

Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік, він лікуватиметься вдома.

Також окупанти вдарили по Синельниківському району. Зокрема, Великомихайлівську громаду росіяни обстріляли з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджені склад, приватний будинок та лінія електропередач. Люди не постраждали.

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Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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