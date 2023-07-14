ВСУ на больших дистанциях эффективно побеждают россиян — Тарнавский

На больших дистанциях ВСУ эффективно побеждают россиян, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, сообщает Новое время.

"Это как в боксе, мы держим соперника на расстоянии вытянутой руки. Мы не подпускаем его близко. Потому что ближний бой — это совсем другое дело. На больших дистанциях мы эффективно побеждаем россиян" , — сказал он в интервью CNN.

По его словам, ожидалось, что контрнаступление «должно быть быстрым, молниеносным движением, уничтожением противника, захватом каких-то рубежей, каких-то объектов, объектов атаки и в результате достижением какой-то цели».

"Это удается, но не так, как хотелось бы каждому из нас" , — сказал Тарнавский.

Генерал заявил, что причина заключается в том, что "россияне достаточно мощно подготовились" к наступлению ВСУ.