ЗСУ на великих дистанціях ефективно перемагають росіян — Тарнавський

На великих дистанціях ЗСУ ефективно перемагають росіян, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, повідомляє Новое время.

"Це як у боксі, ми тримаємо суперника на відстані витягнутої руки. Ми не підпускаємо його близько. Бо ближній бій — це зовсім інша справа. На великих дистанціях ми ефективно перемагаємо росіян" , — сказав він в інтерв'ю CNN.

За його словами, очікувалося, що контрнаступ "має бути швидким, блискавичним рухом, знищенням противника, захопленням якихось рубежів, якихось об'єктів, об'єктів атаки і в результаті досягненням якоїсь мети".

"Це вдається, але не так, як хотілося б кожному з нас" , — сказав Тарнавський.

Генерал зазначив, що причина полягає в тому, що «росіяни досить потужно підготувалися» до наступу ЗСУ.