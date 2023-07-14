РФ втрое усилила обстрелы северного приграничья Украины — ГПСУ

В июне российская армия втрое интенсивнее по сравнению с маем обстреливала северную границу Украины, сообщает Укринформ.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, ситуация на северной границе напряжена из-за постоянных обстрелов, которые производит агрессор.

"Такие действия Россия совершает ежедневно еще с апреля прошлого года, когда враг сначала был отброшен на направлении Черниговщины-Сумщины, в дальнейшем была деоккупирована часть Харьковщины. В последнее время интенсивность обстрелов враг только наращивает. К примеру, в июне интенсивность обстрелов по сравнению с маем увеличилась втрое. С начала этого года Черниговщина, Сумщина, Харьковщина были обстреляны врагом более 1000 раз" , - сказал Демченко.

Больше обстрелов, по его словам, приходится на Сумскую, Харьковскую области. Кроме того, враг активно использует БпЛА для сброса взрывчатых предметов и разведки. По словам Демченко, за прошедшие сутки пограничники сбили 4 вражеских дрона.