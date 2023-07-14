РФ втричі посилила обстріли північного прикордоння України — ДПСУ

У червні російська армія втричі інтенсивніше порівняно з травнем обстрілювала північне прикордоння України, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, ситуація на північному кордоні напружена через постійні обстріли, які здійснює агресор.

"Такі дії Росія вчиняє щоденно ще з квітня минулого року, коли ворога спочатку було відкинуто на напрямку Чернігівщини-Сумщини, надалі було деокуповано частину Харківщини. Останнім часом інтенсивність обстрілів ворог тільки нарощує. До прикладу, у червні інтенсивність обстрілів порівняно з травнем збільшилася втричі. З початку цього року Чернігівщина, Сумщина, Харківщина були обстріляні ворогом більше 1000 разів" , - сказав Демченко.

Найбільше обстрілів, за його словами, припадає на Сумську, Харківську області. Крім того, ворог активно використовує БпЛА для скидання вибухових предметів і здійснення розвідки. За словами Демченка, минулої доби прикордонники збили 4 ворожі дрони.