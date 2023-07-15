Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк жестко раскритиковал идею о запрете наличных в Украине

В Национальном банке выступили против идеи о запрете обращения наличных в Украине, которую выдвинул заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма. Об этом НБУ сообщил в ответе на запрос «Экономической правды», отметив, что подобная идея противоречит базовым потребностям граждан страны.

«Мы считаем, что полный отказ от наличных расчетов в Украине сегодня невозможен, особенно учитывая военное положение. Ведь в современных условиях граждане должны иметь доступ к наличным, чтобы иметь возможность удовлетворять свои базовые потребности даже в случае возможных критических событий (блэкаутов, военных дествий и т.п.)», - подчеркнули в Нацбанке.

2. В оборот вводятся новые купюры номинала 1000 гривен

Национальный банк с 20 июля 2023 года выпускает в обращение банкноты номинала 1000 гривен образца 2019 года – с подписью Главы НБУ Андрея Пышного и отображением на них года выпуска. Информация об этом появилась на официальном сайте﻿ НБУ.

3. Украинские банки получили рекордную прибыль за последние пять лет

За 5 месяцев 2023 года украинские банки заработали 53,59 млрд гривен. Это в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года. Как утверждает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot, «Такой результат является как минимум лучшим за последние пять лет, а как максимум — за всю историю независимости Украины».

59 из 65 работающих банков, то есть 91% учреждений, получили прибыль в размере 53,66 млрд гривен, а 6 (9%) банков — убытки в размере 73,19 млн гривен. Все банки с убытками — с частным капиталом.

Большая часть общей прибыли, а именно 59%, принадлежит государственным банкам. В общей сложности за пять месяцев текущего года они заработали 31,43 млрд гривен.

Львиную долю этих средств — 81% — получил Приватбанк. Его доходы составили 25,48 млрд гривен или 47,5% от общей суммы заработков всех украинских банков за указанный период.

4. Sportbank предлагает новую виртуальную банковскую карту

В приложении мобильного банка Sportbank появилась информация о возможности оформить «черную» карту (в настоящее время у банка действуют две карты – обычная кредитная карта и «белая» дебетовая).

Преимущества «черной» карты:

- 5% на остаток собственных средств на карте; - 10% кешбэка в категории «Спорт»; - бесплатные переводы на любые другие карты любого банка;

- снятие до 10 000 гривен в банкомате и до 50 000 гривен в кассе без комиссии;

- комиссия за снятие средств за рубежом – 2%.

Чтобы ее получить, необходимо иметь «белую» карту и открыть депозиты в эквиваленте на сумму от 30 000 гривен на срок от 3 месяцев и более. Банк предупреждает: как только депозитов станет меньше, чем 30000, карта автоматически станет «белой» и утратит все свои преимущества.

5. Еще одну банковскую карту можно пополнить без комиссии в терминале самообслуживания

К списку банков, чьи карты можно пополнить без комиссии в терминале самообслуживания компании Easypay, добавился «Ощадбанк».

При этом, если использовать для ввода номера карты NFC-считыватель (путем прикладывания карты или смартфона к ридеру терминала), то доступная сумма пополнения увеличится с 5000 до 30000 гривен в день.

6. Банк «Конкорд» меняет тарифы по карте «LITECARD»

С 14 августа переводы на другие банки по IBAN-реквизитам для собственников карт «LITECARD» станут недоступны. По другим картам банка «Конкорд» такая возможность сохранится.