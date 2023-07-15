Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк жорстко розкритикував ідею про заборону готівки в Україні

У Національному банку виступили проти ідеї щодо заборони обігу готівки в Україні, яку висунув заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма. Про це НБУ повідомив у відповіді на запит «Економічної правди», наголосивши, що подібна ідея суперечить базовим потребам громадян країни.

«Ми вважаємо, що повна відмова від готівкових розрахунків в Україні сьогодні неможлива, особливо з огляду на військовий стан. Адже в сучасних умовах громадяни повинні мати доступ до готівкових, щоб мати можливість задовольняти свої базові потреби навіть у разі можливих критичних подій (блекаутів, військових дій тощо)», - наголосили у Нацбанку.

2. В обіг вводяться нові купюри номіналу 1000 гривень

Національний банк з 20 липня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналу 1000 гривень зразка 2019 року – за підписом Голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті НБУ.

3. Українські банки отримали рекордний прибуток за останні п'ять років

За 5 місяців 2023 року українські банки заробили 53,59 млрд. гривень. Це у 2,2 рази більше за показник відповідного періоду 2021 року. Як стверджує платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot, «Такий результат є, як мінімум, кращим за останні п'ять років, а як максимум — за всю історію незалежності України».

59 із 65 працюючих банків, тобто 91% установ, отримали прибуток у розмірі 53,66 млрд гривень, а 6 (9%) банків — збитки у розмірі 73,19 млн гривень. Усі банки зі збитками — із приватним капіталом.

Більшість загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам. Загалом за п'ять місяців поточного року вони заробили 31,43 млрд. гривень.

Левову частку цих коштів – 81% – отримав Приватбанк. Його доходи склали 25,48 млрд. гривень або 47,5% від загальної суми заробітків усіх українських банків за зазначений період.

4. Sportbank пропонує нову віртуальну банківську картку

У додатку мобільного банку Sportbank з'явилася інформація про можливість оформити «чорну» картку (нині у банку діють дві картки – звичайна кредитна картка та «біла» дебетова).

Переваги «чорної» картки:

- 5% на залишок власних коштів на карті; - 10% кешбеку у категорії «Спорт»; - безкоштовні перекази на будь-які інші картки будь-якого банку;

- зняття до 10 000 гривень у банкоматі та до 50 000 гривень у касі без комісії;

- Комісія за зняття коштів там – 2%.

Щоб її отримати, необхідно мати «білу» картку та відкрити депозити в еквіваленті на суму від 30 000 гривень терміном від 3 місяців і більше. Банк попереджає: щойно депозитів стане менше, ніж 30000, картка автоматично стане «білою» і втратить всі свої переваги.

5. Ще одну банківську картку можна поповнити без комісії у терміналі самообслуговування

До списку банків, чиї картки можна поповнити без комісії у терміналі самообслуговування компанії Easypay, додав Ощадбанк.

При цьому, якщо використовувати для введення номера картки NFC-зчитувач (шляхом прикладання картки або смартфона до рідера терміналу), то доступна сума поповнення збільшиться з 5000 до 30000 гривень на день.

6. Банк «Конкорд» змінює тарифи на карті «LITECARD»

З 14 серпня перекази на інші банки за IBAN-реквізитами для власників карток «LITECARD» стануть недоступними. За іншими картами банку "Конкорд" така можливість збережеться.