Правоохранители ликвидировали канал поставки эквадорского кокаина в Украину

Наркотики продавали на группу от 1 кг стоимостью $45 тыс. на территории разных областей, сообщает Деловая столица.

ДБР обезвредило канал ввоза в Украину кокаина из Эквадора.

По информации пресс-службы силовиков. задержан эксправохранитель на сбыте более 3 кг наркотика.

Правоохранители прекратили функционирование устойчивого канала поставки эквадорского кокаина в Украину. Задержан бывший правоохранитель во время сбыта 3,3 кг кокаина за $135 тыс.

Экскоп входил в организованную преступную группу, которая переправляла кокаин из Латинской Америки через европейские страны в Украину. В организованную преступную группу кроме правоохранителя входили должностные лица таможенных органов и граждане некоторых стран ЕС.

Наркотики продавали на группу от 1 кг стоимостью $45 тыс. на территории разных областей.

До войны наркодельцы завозили в Украину партии наркотика через морской торговый порт Одессы, спрятав кокаин в специально оборудованном тайнике в одном из контейнеров. Однако в результате канал поставки перестал существовать и наркодельцы создали новый путь поставки "товара" через сухопутную границу с Польшей во Львовской области.