Правоохоронці ліквідували канал постачання еквадорського кокаїну до України

Наркотики продавали на гурт від 1 кг вартістю $45 тис. на території різних областей, повідомляє Ділова столиця.

ДБР знешкодило канал ввозу в Україну кокаїну з Еквадору.

За інформацією пресслужби силовиків. затримано експравоохоронця на збуті понад 3 кг наркотику.

Правоохоронці припинили функціонування сталого каналу постачання еквадорського кокаїну до України. Затримано колишнього правоохоронця під час збуту 3,3 кг кокаїну за $135 тис.

Екскоп входив до організованої злочинної групи, яка переправляла кокаїн з Латинської Америки через європейські країни до України. До організованої злочинної групи крім правоохоронця входили службові особи митних органів та громадяни деяких країн ЄС.

Наркотики продавали на гурт від 1 кг вартістю $45 тис. на території різних областей.

До війни наркоділки завозили в Україну партії наркотику через морський торговельний порт Одеси, заховавши кокаїн у спеціально обладнаній схованці в одному з контейнерів. Однак, через війну канал постачання перестав існувати й наркоділки створили новий шлях постачання "товару" через сухопутний кордон з Польщею у Львівській області.