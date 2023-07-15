Минреинтеграции: В Украине заработала бесплатная эвакуация из Сумской области
С 15 июля в Украине появилась возможность бесплатной эвакуации из Сумской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в Минреинтеграции.
Уже в субботу из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд Сумы-Киев.
Поезд будет курсировать ежедневно - из Сум будет отправляться в 6:47 и прибывать в Киев в 11:41.
На вокзале Укрпочта выплачивает каждому гражданину по прибытию 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех остальных лиц.
Всех желающих Киевская ОГА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.
Напомним:
В течение 14 июля россияне совершили 18 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 110 взрывов.