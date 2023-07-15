Мінреінтеграції: В Україні запрацювала безкоштовна евакуація з Сумської області
З 15 липня в Україні зʼявилась можливість безкоштовної евакуації з Сумської області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють в Мінреінтеграції.
Вже в суботу з Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг Суми-Київ.
Потяг курсуватиме щодня — з Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.
На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.
Усіх бажаючих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.
Нагадаємо:
Протягом 14 липня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 110 вибухів.