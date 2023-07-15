Череватый: На Бахмутском направлении инициатива за нашими Силами обороны

А на Лимано-Купянском направлении враг самый активный. Это направление является лидером по применению артиллерии, разного типа минометов, реактивных систем залпового огня, сообщает Деловая столица.

В прямом эфире телемарафона "Единые новости" представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины по стратегическим коммуникациям полковник Сергей Череватый о ситуации на востоке Украины и, в частности, в районе Бахмута.

"На Бахмутском направлении инициатива за нашими Силами обороны на южном и северном флангах. Наши Силы обороны давят на врага, штурмуют позиции, однако враг оказывает яростное сопротивление. 408 раз противник за эти сутки обстрелял наши позиции, совершал авианалеты. В целом за сутки произошло направлении 15 боеприкосновений, в которых уничтожено 77 кафиров, 172 ранено, 2 взято в плен, также уничтожено 2 танка, БТР, 7 орудий, 2 самоходных артиллерийских установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", противотанковый ракетный комплекс и один беспилот аппарат" , — сообщил Сергей Череватый.

По его словам, на Лимано-Купянском направлении враг самый активный. Через сутки он дважды атаковал в районе Дибровы, Луганской области и Новосадового, Донецкой области.