Череватый: На Бахмутском направлении инициатива за нашими Силами обороны
А на Лимано-Купянском направлении враг самый активный. Это направление является лидером по применению артиллерии, разного типа минометов, реактивных систем залпового огня, сообщает Деловая столица.
В прямом эфире телемарафона "Единые новости" представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины по стратегическим коммуникациям полковник Сергей Череватый о ситуации на востоке Украины и, в частности, в районе Бахмута.
"На Бахмутском направлении инициатива за нашими Силами обороны на южном и северном флангах. Наши Силы обороны давят на врага, штурмуют позиции, однако враг оказывает яростное сопротивление. 408 раз противник за эти сутки обстрелял наши позиции, совершал авианалеты. В целом за сутки произошло направлении 15 боеприкосновений, в которых уничтожено 77 кафиров, 172 ранено, 2 взято в плен, также уничтожено 2 танка, БТР, 7 орудий, 2 самоходных артиллерийских установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", противотанковый ракетный комплекс и один беспилот аппарат", — сообщил Сергей Череватый.
По его словам, на Лимано-Купянском направлении враг самый активный. Через сутки он дважды атаковал в районе Дибровы, Луганской области и Новосадового, Донецкой области.
"Это направление является лидером по применению артиллерии, разного типа минометов, реактивных систем залпового огня. За эти сутки враг совершил 570 обстрелов и 11 авианалетов. Во время отражения атак 11 оккупантов уничтожили, 68 ранили, одного взяли в плен, поразили вражеский пехоты, пушку, 2 полевых склада боеприпасов, 7 автомобилей, подвозивших боеприпасы", — отметил представитель Восточной группировки войск.