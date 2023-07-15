Череватий: На Бахмутському напрямку ініціатива за нашими Силами оборони

А на Лимано-Куп’янському напрямку ворог найактивніший. Цей напрямок є лідером із застосування артилерії, різного типу мінометів, реактивних систем залпового вогню, повідомляє Ділова столиця.

У прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Східного угруповання військ Збройних Сил України зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Череватий про ситуацію на сході України та, зокрема, в районі Бахмута.

"На Бахмутському напрямку ініціатива за нашими Силами оборони на південному та північному флангах. Наші Сили оборони тиснуть на ворога, штурмують позиції, проте ворог чинить шалений опір. 408 разів противник за цю добу обстріляв наші позиції, здійснював авіанальоти. Загалом за добу відбулося на цьому напрямку 15 боєзіткнень, в яких знищено 77 окупантів, 172 поранено, 2 взято в полон. Також знищено 2 танки, БТР, 7 гармат, 2 самохідні артилерійські установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", протитанковий ракетний комплекс і один безпілотний літальний апарат" , — повідомив Сергій Череватий.

За його словами, на Лимано-Куп’янському напрямку ворог найактивніший. За добу він двічі атакував у районі Діброви, Луганської області та Новосадового, Донецької області.