Крымский мост повредили СБУ и ВМС − источники

Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС, сообщили﻿ источники "Украинской правды".

"К ночному подрыву Крымского моста причастна СБУ и Военно-морские силы Украины" , - пишет издание.

Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Собеседник издания отметил, что дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявлял, что мост является вполне законной целью для Украины и обещал рассказать детали уникальных спецопераций после победы.