Крымский мост повредили СБУ и ВМС − источники
Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС, сообщили источники "Украинской правды".
"К ночному подрыву Крымского моста причастна СБУ и Военно-морские силы Украины", - пишет издание.
Мост атаковали с помощью надводных дронов.
Собеседник издания отметил, что дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать.
Ранее глава СБУ Василий Малюк заявлял, что мост является вполне законной целью для Украины и обещал рассказать детали уникальных спецопераций после победы.