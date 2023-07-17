Кримський міст пошкодили СБУ та ВМС – джерела

Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС, повідомили джерела "Української правди".

"До нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України" , - пише видання.

Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Співрозмовник видання зазначив, що дійти до мосту було складно, але, зрештою, це вдалося зробити.

Раніше глава СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною метою для України та обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після перемоги.