Кримський міст пошкодили СБУ та ВМС – джерела
Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС, повідомили джерела "Української правди".
"До нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України" , - пише видання.
Міст атакували за допомогою надводних дронів.
Співрозмовник видання зазначив, що дійти до мосту було складно, але, зрештою, це вдалося зробити.
Раніше глава СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною метою для України та обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після перемоги.