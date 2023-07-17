В Одессе задержан боевик российской "самообороны Крыма"

В Одессе задержали предателя, который долгое время скрывался от правосудия за преступления против Украины, сообщает Украинская правда.

Следователи установили, что мужчина в 2014 году принимал активное участие в захвате административных зданий на территории АР Крым. Также, находясь в составе незаконных вооруженных формирований "народное ополчение", "Судакская рота" и "самооборона Крыма", нес дежурство на блокпостах, незаконно обыскивал местных жителей и их автомобили.

В результате - людей задерживали и увозили в неизвестном направлении.

За помощь российским захватчикам злоумышленник получил от них кремлевскую медаль "за защиту Крыма" 2014 года.

Фото: прокуратура АР Крым

Еще до начала полномасштабного вторжения боевик под видом переселенца с юга Украины переехал в Винницкую область, где проживали его родственники.

По имеющимся данным, основанием для "переезда" стал конфликт с главарями группировки, отмечают в СБУ.

Впоследствии мужчина переехал в Одессу, где "залег на дно" и таким образом пытался избежать правосудия за свои преступления. В ходе контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания.

Во время обыска у задержанного обнаружены вещественные доказательства его преступной деятельности.

На основании собранных доказательств задержанному "самообороновцу" объявлено подозрение в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участия в незаконном вооруженном формировании.

Фото: СБУ

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры автономии: подозреваемый арестован без альтернативы внесения залога.