В Одесі затримали бойовика російської "самооборони Криму"

В Одесі затримали зрадника, який тривалий час переховувався від правосуддя за злочини проти України, повідомляє Українська правда.

Слідчі встановили, що чоловік у 2014 році брав активну участь у захопленні адміністративних будівель на території АР Крим. Також, перебуваючи у складі незаконних збройних формувань "народноє ополченіє", "Судакская рота" та "самооборона Криму", ніс чергування на блокпостах, незаконно обшукував місцевих мешканців та їхні автомобілі.

У результаті – людей затримували та відвозили в невідомому напрямку.

За допомогу російським загарбникам зловмисник отримав від них кремлівську медаль "за захист Криму" 2014 року.

Фото: прокуратура АР Крим

Ще до початку повномасштабного вторгнення бойовик під виглядом переселенця з півдня України переїхав до Вінниччини, де проживали його родичі.

За наявними даними, підставою для "переїзду" став конфлікт з ватажками угруповання, зазначають в СБУ.

Згодом чоловік переїхав до Одеси, де "заліг на дно" і таким чином намагався уникнути правосуддя за свої злочини. У ході контрдиверсійних заходів співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання.

Під час обшуку у затриманого виявлено речові докази його злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів затриманому "самооборонівцю" оголошено підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також участі у незаконному збройному формуванні.

Фото: СБУ

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі судом задоволено клопотання прокуратури автономії: підозрюваного арештовано без альтернативи внесення застави.