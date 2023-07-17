Как удар по Крымскому мосту отразится на курсе доллара

На валютном фронте – полная стабильность. На межбанковском валютном рынке ее обеспечивает своими интервенциями Национальный банк. Только за прошлую неделю он продал 401,58 млн долларов, обеспечивая потребности импортеров, а всего с начала 2023 года объем интервенций регулятора превысил 13,3 млрд долларов. Тем не менее, золотовалютные резервы регулятора продолжают расти благодаря непрерывно поступающей финансовой помощи из-за рубежа и состоянием на 1 июля уже установили исторический рекорд.

На наличном рынке в условиях отсутствия спроса как со стороны бизнеса, так и со стороны населения стоимость «американца» колеблется в пределах 37,10-37,25 гривен. В этом пятнадцатикопеечном диапазоне доллар удерживается уже третью неделю. Еще одним признаком стабильности является выравнивание курсов покупки/продажи доллара в разных регионах Украины.

Так, состоянием на 13:00 понедельника 17 июля в столице доллар продают по 37,14-37,15 гривен, во Львове и Ужгороде – по 37,16 гривен, в Днепре и Одессе – по 37,15-37,17 гривен, на пару копеек дороже доллар продают и в Харькове.

И тем не менее, для курса доллара – далеко не все так спокойно и безоблачно, как может показаться на первый взгляд. И стабильность, которую гривна декларирует уже довольно долгое время, может закончиться внезапно.

Какие же факторы угрожают крепкой гривне? Когда доллар начнет расти?

Прежде всего, стоит вспомнить о том, что сегодня закончилась т.н. «зерновая сделка». Примечательно, что именно в этот день был нанесен очередной удар по Крымскому мосту. Как известно, мост серьезно поврежден, и движение по нему заблокировано. Страна-агрессор может использовать этот повод для отказа от продления «зерновой сделки», которая действовала ровно год и обеспечивала стабильные поступления валюты в Украину.

В случае, если морские каналы продажи зерна – именно сейчас, когда вот-вот стартует новый маркетинговый сезон 2023-2024 года, - будут заблокированы, это существенно скажется на украинской экономике. И , как следствие, - на стабильности национальной валюты. Понятно, что валютные интервенции Национального банка будут продолжаться, но в случае снижения валютных поступлений они существенно вырастут, и тогда уже сам Национальный банк будет вынужден отреагировать. А как может отреагировать НБУ, мы отлично знаем: ведь ровно год назад официальный курс доллара к гривне был одномоментно поднят сразу на 25%.

К тому же ровно через 10 дней состоится очередное заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики. Будет рассматриваться вопрос изменения учетной ставки, которая уже больше года (с 3 июня 2022 года – Ред.) сохраняется на уровне 25%. В случае, если произойдут какие-либо существенные политические события, это может вынудить Национальный банк действовать на упреждение и снизить учетную ставку уже в июле. Это тут же скажется на стоимости гривневых ресурсов. Как следствие, часть депозитов население заберет из банков и переведет в валюту, что приведет к росту ее стоимости.

Эти два фактора – продление или непродление «зерновой сделки» и предстоящее заседание руководства НБУ – будут оказывать ключевое влияние на ситуацию на валютном рынке в предстоящую неделю. И если до сегодняшнего дня аналитики портала «Курс Украины» считали, что действующий коридор 37,10-37,50 гривен сохранится как минимум до 27 июля – дня очередного заседания правления НБУ, то после удара по Крымскому мосту уверенность поколебалась