Як удар по Кримському мосту позначиться на курсі долара

На валютному фронті повна стабільність. На міжбанківському валютному ринку її забезпечує своїми інтервенціями Національний банк. Тільки за минулий тиждень він продав 401,58 млн. доларів, забезпечуючи потреби імпортерів, а всього з початку 2023 року обсяг інтервенцій регулятора перевищив 13,3 млрд. доларів. Тим не менш, золотовалютні резерви регулятора продовжують зростати завдяки фінансовій допомозі, що безперервно надходить з-за кордону, і станом на 1 липня вже встановила історичний рекорд.

На готівковому ринку в умовах відсутності попиту як з боку бізнесу, так і з боку населення, вартість «американця» коливається в межах 37,10-37,25 гривень. У цьому п'ятнадцятикопійчаному діапазоні долар утримується вже третій тиждень. Ще однією ознакою стабільності є вирівнювання курсів купівлі/продажу долара у різних регіонах України.

Так, станом на 13:00 понеділка 17 липня у столиці долар продають по 37,14-37,15 гривень, у Львові та Ужгороді – по 37,16 гривень, у Дніпрі та Одесі – по 37,15-37,17 гривень, на пару копійок дорожче за долар продають і в Харкові.

Проте для курсу долара – далеко не все так спокійно і безхмарно, як може здатися на перший погляд. І стабільність, яку гривня декларує вже досить довгий час, може закінчитись раптово.

Які ж чинники загрожують міцній гривні? Коли долар почне зростати?

Насамперед, варто згадати, що сьогодні закінчилася т.зв. "зернова угода". Примітно, що саме цього дня було завдано чергового удару по Кримському мосту. Як відомо, міст серйозно пошкоджено, і рух ним заблокований. Країна-агресор може використати цей привід для відмови від продовження «зернової угоди», яка діяла рівно рік і забезпечувала стабільні надходження валюти до України.

У разі, якщо морські канали продажу зерна – саме зараз, коли ось-ось стартує новий маркетинговий сезон 2023-2024 року – будуть заблоковані, це суттєво позначиться на українській економіці. І, як наслідок, – на стабільності національної валюти. Зрозуміло, що валютні інтервенції Національного банку триватимуть, але у разі зниження валютних надходжень вони суттєво зростуть, і тоді сам Національний банк буде змушений відреагувати. А як може відреагувати НБУ, ми чудово знаємо: адже рівно рік тому офіційний курс долара до гривні був одномоментно піднятий одразу на 25%.

До того ж через 10 днів відбудеться чергове засідання правління НБУ з питань монетарної політики. Розглядатиметься питання зміни облікової ставки, яка вже більше року (з 3 червня 2022 року – Ред.) зберігається на рівні 25%. У випадку, якщо відбудуться якісь суттєві політичні події, це може змусити Національний банк діяти на попередження та знизити облікову ставку вже у липні. Це відразу позначиться на вартості гривневих ресурсів. Як наслідок, частину депозитів населення забере з банків та переведе у валюту, що призведе до зростання її вартості.

Ці два чинники – продовження чи непродовження «зернової угоди» та майбутнє засідання керівництва НБУ – матимуть ключовий вплив на ситуацію на валютному ринку наступного тижня. І якщо до сьогодні аналітики порталу «Курс України» вважали, що коридор 37,10-37,50 гривень, що діє, збережеться як мінімум до 27 липня – дня чергового засідання правління НБУ, то після удару по Кримському мосту впевненість похитнулася